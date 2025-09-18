НАТО может сбивать цели РФ над Украиной: военный аналитик назвал главную преграду

Для сбития целей над Украиной силами НАТО почти все готово: большинство нашей ПВО - западная, так что обмен данными и координация будут простыми.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал командир 67-й бригады в 2022-2023 годах, ныне военный аналитик Независимой антикоррупционной комиссии (НАКО) Александр Саенко.
"С военной точки зрения это может выглядеть так: самолеты, допустим, с территории Польши взлетают и могут сбивать в западных областях Украины "Шахеды" или ракеты, которые направляются в направлении Польши или других европейских стран, - пояснил Саенко.
По его словам, совместное выполнение боевых задач - это достаточно сложный процесс и он должен быть отработан. Ведь Украина и НАТО имеют большой опыт проведения военных учений, поэтому и с этим проблем возникнуть не должно.
По его мнению, в любом случае, чтобы сбивать цели над Украиной из-за рубежа, или оперировать собственно над украинским небом, нужно надлежащее юридическое оформление.
"Больше проблемы здесь составляет именно юридическая плоскость - разрешение подразделениям Польши или другой страны находиться на территории Украины. Для этого нужно обращение президента в Верховную Раду", - сказал эксперт.
Он считает, что такой шаг нужно сделать уже сейчас, на перспективу, в качестве сигнала партнерам, а лучшим форматом сотрудничества в таком случае было бы отдельное двустороннее соглашение с Украиной.
Подробно о том, решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной - читайте в материале РБК-Украина.
Стоит напомнить, что в ночь на 10 сентября, Россия во время атаки по Украине, запустила около 20 российских дронов в воздушное пространство Польши.
Для обеспечения безопасности своей страны Польша подняла в небо авиацию и впервые сбивала дроны РФ, да еще и над своей территорией.
В ответ на инцидент НАТО задействовали 4 статьи Альянса. Кроме того, блок начал на днях операцию "Военный страж". Она предусматривает переброску в Польшу от стран-союзников по НАТО определенной техники, чтобы усилить защиту.
Также РБК-Украина сообщало, что в воскресенье президент Польши Кароль Навроцкий подписал согласие на переброску войск НАТО в Польшу.