НАТО может распасться: Ишингер предостерег от размещения миротворцев в Украине
Россия может использовать слабость Европы без поддержки США, что приведет к серьезному кризису в НАТО.
Об этом заявил экс-посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию Politico.
По мнению дипломата, размещение европейских миротворческих сил в Украине без участия Соединенных Штатов, может привести к распаду Североатлантического альянса (НАТО).
Издание напомнило, что в течение последних нескольких месяцев Великобритания и Франция активизировали усилия по формированию миротворческой миссии на территории Украины под руководством европейских стран с целью завершения трехлетней войны с Россией. В то же время, Ишингер выступил с предостережением касательно размещения военной техники европейских стран-членов НАТО в Украине без участия военных США.
"Я не думаю, что россияне когда-нибудь, при любых обстоятельствах, согласятся на это. Но даже если они согласятся, мы должны настаивать на участии Соединенных Штатов", - заявил дипломат.
По его словам, в случае отсутствия поддержки со стороны США, Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к провокациям, заявив, что украинцы "начали какую-то стрельбу, и им нужно на это ответить".
"Европейские силы могут оказаться под огнем и будут вынуждены реагировать самостоятельно, без поддержки Соединенных Штатов. Откровенно говоря, это был бы конец НАТО в том виде, в котором мы его знаем. Я не думаю, что целесообразно позволить России нас разделить, ведь это фактически будет означать распад Альянса", - подчеркнул Ишингер.
Его позиция, которую разделяет ряд ведущих экспертов в сфере безопасности, подчеркивает основную проблему в подходе европейских стран к поддержке Украины на фоне неопределенности со стороны администрации президента Дональда Трампа касательно дальнейших обязательств перед Киевом и будущего НАТО. По убеждению Ишингера, Россия не воспринимает Европу как серьезную военную силу без участия Соединенных Штатов.
"Европа на данный момент не способна самостоятельно обеспечить свою безопасность", - отметил он.
Ишингер также охарактеризовал события последних 100 дней, как "электрошок для европейских политиков". По его мнению, страны ЕС должны "гораздо активнее становиться на собственные ноги" как в военном, так и в стратегическом политическом измерении.
В то же время дипломат выразил убеждение, что администрация Трампа рано или поздно осознает необходимость сотрудничества с европейскими партнерами в ключевых вопросах национальной безопасности, в частности относительно войны в Украине или переговоров с Ираном по ядерной программе.
"Привел ли подход - игнорировать Европу, вести диалог с Россией об Украине без участия европейцев, разговаривать с Ираном без учета европейской позиции - к конкретным результатам? Нет, насколько я могу судить. Я думаю, что США со временем признают это и восстановят тесное сотрудничество с Европой", - добавил глава Мюнхенской конференции по безопасности.
На текущей неделе Ишингер вместе с десятками высокопоставленных представителей в сфере трансатлантической безопасности прибудет в Вашингтон.
Они проведут встречи с должностными лицами администрации президента США Дональда Трампа, во время которых планируется обсудить мирный план по прекращению войны в Украине, а также другие актуальные вызовы. Переговоры будут проходить в закрытом формате под эгидой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.
Мирный процесс между США и Украиной
В марте президент Франции Эммануэль Макрон предложил после окончания войны разместить на подконтрольной Киеву территории Украины так называемые "силы сдерживания".
По данным СМИ, США якобы предлагают гарантии безопасности т.н. "коалиции решительных", а не напрямую Украине.
После нескольких месяцев драматических переговоров, администрация Трампа и Украина 30 апреля подписали соглашение об экономическом сотрудничестве, которое предоставит США доступ к минеральным ресурсам Украины в обмен на продолжение американского финансирования для Украины.
"Соглашение о недрах" было расценено как позитивный знак восстановления отношений между Вашингтоном и Киевом после напряженных встреч между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским в феврале. Однако документ не содержит твердых гарантий безопасности США для Украины.
Трамп и его посол, который ведет переговоры с россиянами, Стив Уиткофф, также выдвинули мирное предложение, которое бы заморозило конфликт на нынешних линиях соприкосновения, что дало бы России значительные территориальные уступки, и потенциально сделало бы невозможным вступление Украины в НАТО.
Сейчас Россия отвергла предложения администрации Трампа и усилила атаки на Украину. Ведущие республиканские союзники Трампа на Капитолийском холме настаивают на усилении санкций против России, если она будет продолжать отвергать переговоры о мире.
Европейские лидеры встревожены сомнительной приверженностью Трампа к поддержке НАТО и Украины в дополнение к другим провокационным шагам, таким как введение высоких тарифов для союзников и открытые размышления о покупке Гренландии у Дании.
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