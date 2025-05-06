НАТО может распасться: Ишингер предостерег от размещения миротворцев в Украине

Россия может использовать слабость Европы без поддержки США, что приведет к серьезному кризису в НАТО.

Об этом заявил экс-посол Германии в США и председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью чиновника изданию Politico.

По мнению дипломата, размещение европейских миротворческих сил в Украине без участия Соединенных Штатов, может привести к распаду Североатлантического альянса (НАТО).

Издание напомнило, что в течение последних нескольких месяцев Великобритания и Франция активизировали усилия по формированию миротворческой миссии на территории Украины под руководством европейских стран с целью завершения трехлетней войны с Россией. В то же время, Ишингер выступил с предостережением касательно размещения военной техники европейских стран-членов НАТО в Украине без участия военных США.

"Я не думаю, что россияне когда-нибудь, при любых обстоятельствах, согласятся на это. Но даже если они согласятся, мы должны настаивать на участии Соединенных Штатов", - заявил дипломат.

По его словам, в случае отсутствия поддержки со стороны США, Россия может воспользоваться ситуацией и прибегнуть к провокациям, заявив, что украинцы "начали какую-то стрельбу, и им нужно на это ответить".

"Европейские силы могут оказаться под огнем и будут вынуждены реагировать самостоятельно, без поддержки Соединенных Штатов. Откровенно говоря, это был бы конец НАТО в том виде, в котором мы его знаем. Я не думаю, что целесообразно позволить России нас разделить, ведь это фактически будет означать распад Альянса", - подчеркнул Ишингер.

Его позиция, которую разделяет ряд ведущих экспертов в сфере безопасности, подчеркивает основную проблему в подходе европейских стран к поддержке Украины на фоне неопределенности со стороны администрации президента Дональда Трампа касательно дальнейших обязательств перед Киевом и будущего НАТО. По убеждению Ишингера, Россия не воспринимает Европу как серьезную военную силу без участия Соединенных Штатов.

"Европа на данный момент не способна самостоятельно обеспечить свою безопасность", - отметил он.

Ишингер также охарактеризовал события последних 100 дней, как "электрошок для европейских политиков". По его мнению, страны ЕС должны "гораздо активнее становиться на собственные ноги" как в военном, так и в стратегическом политическом измерении.

В то же время дипломат выразил убеждение, что администрация Трампа рано или поздно осознает необходимость сотрудничества с европейскими партнерами в ключевых вопросах национальной безопасности, в частности относительно войны в Украине или переговоров с Ираном по ядерной программе.

"Привел ли подход - игнорировать Европу, вести диалог с Россией об Украине без участия европейцев, разговаривать с Ираном без учета европейской позиции - к конкретным результатам? Нет, насколько я могу судить. Я думаю, что США со временем признают это и восстановят тесное сотрудничество с Европой", - добавил глава Мюнхенской конференции по безопасности.

На текущей неделе Ишингер вместе с десятками высокопоставленных представителей в сфере трансатлантической безопасности прибудет в Вашингтон.

Они проведут встречи с должностными лицами администрации президента США Дональда Трампа, во время которых планируется обсудить мирный план по прекращению войны в Украине, а также другие актуальные вызовы. Переговоры будут проходить в закрытом формате под эгидой Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.