НАТО имеет средства, чтобы сравнять с землей базы России в Калининграде, - глава МИД Литвы

Россия превратила Калининградскую область в мощный военный плацдарм с системами ПВО и ракетными комплексами, однако, по словам Будриса, Альянс имеет ресурсы, чтобы не допустить использования этого потенциала против стран НАТО.

"Мы должны показать россиянам, что способны прорвать их маленькую крепость, которую они построили в Калининграде", - подчеркнул он.

Речь идет именно о факторе сдерживания, который должен заставить Россию отказаться от агрессивных действий против стран Альянса.

"В случае необходимости НАТО имеет средства, чтобы сравнять с землей российские базы противовоздушной обороны и ракетные базы, расположенные там", - добавил глава МИД Литвы.

Будрис также предупредил, что Европа не должна недооценивать риски возможного конфликта с Россией. По его мнению, в случае провала системы сдерживания последствия войны почувствуют не только страны восточного фланга НАТО, но и вся Европа.

"Представление, что конфликт с Москвой коснется только непосредственных соседей России, является опасной ошибкой. Это часть российской пропаганды. Если линия фронта провалится, все рухнет - ЕС, экономика, социальный строй", - отметил министр.

Он добавил, что европейским странам придется усиливать собственную обороноспособность и пересматривать подходы к безопасности, если роль США в защите Европы уменьшится.