Литва призвала Европу строить "фабрику мира" из-за российской угрозы
Европа должна срочно наращивать собственное военное производство и укреплять оборону, ведь Россия сейчас выпускает оружия в несколько раз больше, чем все страны ЕС вместе взятые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Литвы Робертаса Каунаса перед началом заседания Совета ЕС по вопросам обороны в Брюсселе.
По словам литовского министра, сегодня РФ способна производить почти в четыре-пять раз больше оружия, чем вся Европа.
"Поэтому это огромная угроза для нас. Сегодня мы понимаем, что надежное сдерживание может работать только тогда, когда оно подкреплено реальной военной силой", - заявил он.
Каунас подчеркнул, что сейчас не время для дискуссий о создании "европейской армии". По его словам, главная задача - выполнить цели НАТО по усилению военного потенциала Европы.
"Это самое важное прямо сейчас. Мы должны укрепить восточный фланг Европы. Мы должны увеличить скорость развертывания средств ПВО и противодействия дронам. Мы должны поддерживать Украину до победы. И, конечно, мы должны развивать нашу европейскую оборонную промышленность", - сказал он.
Министр отметил, что Литва уже тратит на оборону 5,4% ВВП. В то же время этого недостаточно без совместных усилий всей Европы.
По его словам, ЕС должен создать "фабрику мира", где "мир через силу является разумной целью".
Каунас отдельно подчеркнул важность сотрудничества с Украиной.
"Украина сейчас имеет большой опыт в войне, и они чрезвычайно быстрые, когда мы говорим о технологиях", - отметил он.
Комментируя переговоры США и Германии о возможном размещении ракет Tomahawk, литовский министр выразил надежду на "мудрые решения".
"Мы также должны сосредоточиться на наших собственных возможностях, на наших собственных возможностях иметь средства для нанесения дальнобойных ударов", - добавил он.
Напомним, ранее в ЕС заявили, что Россия может использовать от семи до девяти миллионов беспилотников в 2026 году.
Такое масштабное наращивание производства дронов заставляет Европу пересматривать собственную оборонную политику.
Также СМИ сообщали, что в секторе военных технологий России фиксируют переход к промышленному производству новых боеприпасов для беспилотников.
Это свидетельствует о попытках Москвы выстроить стабильную систему поставок и унификации вооружения для дронов.