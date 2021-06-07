RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У НАТО немає консенсусу з приводу ПДЧ для України, - заступник генсека

Автор: РБК-Україна

Країни-учасниці НАТО не досягли консенсусу з приводу надання плану дій щодо членства (ПДЧ) в Україні. Тому українській стороні слід продовжувати реформи.

Про це на конференції Democracy in action заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане.

"Ми організація з 30 країн, які працюють на основі консенсусу. І перш ніж прийти до єдиного рішення, нам потрібно досягти консенсусу. А сьогодні у нас немає консенсусу з цього питання (надання ПДЧ для України, - ред.)", - зазначив він.

За його словами, Україна повинна проводити європейські реформи в першу чергу не для того, щоб потрапити в будь-яку організацію, а заради свого народу. В такому випадку все прагнення увінчається успіхом.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський розкритикував Північноатлантичний альянс за зволікання з наданням Плану дій щодо членства в НАТО. За його словами, це посилює позиції Росії в Європі.

Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі РБК-Україна "В режимі очікування. Як Україна просувається до членства в НАТО".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України НАТОпланАльянс