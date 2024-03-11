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"НАТО готовится ввести войска в Украину из-за поражения ВСУ": в СНБО опровергли новый фейк россиян

Понедельник 11 марта 2024 02:17
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"НАТО готовится ввести войска в Украину из-за поражения ВСУ": в СНБО опровергли новый фейк россиян Фото: "НАТО готовится ввести войска в Украину из-за поражения ВСУ": в СНБО опровергли новый фейк россиян (Getty Images)
Автор: Ксения Вертебная

Российские пропагандисты начали новую кампанию по дезинформации о готовности НАТО к "отчаянному" шагу. СМИ РФ распространяют информацию о возможном введении войск Североатлантического альянса в Украину из-за "круха" ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

"Согласно пункту 8 Устава НАТО, действия Альянса оборонные, призванные предотвращать конфликт, а не провоцировать его. Альянс несет ответственность за то, чтобы избежать эскалации этой войны и ее распространения за пределы Украины", - говорится в опровержении.

Как рассказали в Центре, Украина не обращалась к своим партнерам с просьбой о введении их вооруженных сил для отпора агрессора. Страны-члены НАТО оказывают Украине поддержку в соответствии с пунктом 5 в виде оружия, техники, подготовки личного состава и медицинской помощи раненым защитникам.

Так, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь, превышающую 75 миллиардов долларов. Государства-члены и партнеры НАТО выделили более 100 миллиардов долларов.

&quot;НАТО готовится ввести войска в Украину из-за поражения ВСУ&quot;: в СНБО опровергли новый фейк россиян Фото: "НАТО готовится ввести войска в Украину из-за поражения ВСУ": в СНБО опровергли новый фейк россиян (Центр противодействия дезинформации СНБО Украины)

Напомним, ранее россияне распространяли фейки о черной трасплантологии в Украине . Да, вражеские Telegram-каналы распространяют видеозапись якобы с кладбища в Одессе. По словам россиян, на указанном кладбище хоронят украинских военных, органы которых якобы изъяты для дальнейшей продажи.

В СНБО опровергли фейк, отметив, что "таблички на могилах в видео подписаны на русском языке, тогда как сейчас подписи делаются исключительно на украинском", а подобные кадры распространяются, по меньшей мере, с 2015 года.

К слову, Россия придумала фейк о закрытии вузов в Украине для отправки студентов на фронт . Для повышения правдоподобия враг использует заявления украинских политиков о необходимости оптимизации системы высшего образования в стране. Это делается с целью распространения среди украинской молодежи паники и недоверия государству.

В Центре Противодействия Дезинформации опровергли фейк и отметили, что на самом деле нет никаких планов массового закрытия вузов в Украине. Речь идет об обсуждении возможности объединения некоторых учебных заведений, но это не предполагает ни отчисления студентов, ни увольнения преподавателей.

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