Российские пропагандисты начали новую кампанию по дезинформации о готовности НАТО к "отчаянному" шагу. СМИ РФ распространяют информацию о возможном введении войск Североатлантического альянса в Украину из-за "круха" ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации.

"Согласно пункту 8 Устава НАТО, действия Альянса оборонные, призванные предотвращать конфликт, а не провоцировать его. Альянс несет ответственность за то, чтобы избежать эскалации этой войны и ее распространения за пределы Украины", - говорится в опровержении. Как рассказали в Центре, Украина не обращалась к своим партнерам с просьбой о введении их вооруженных сил для отпора агрессора. Страны-члены НАТО оказывают Украине поддержку в соответствии с пунктом 5 в виде оружия, техники, подготовки личного состава и медицинской помощи раненым защитникам. Так, с начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года США предоставили Украине финансовую, военную и гуманитарную помощь, превышающую 75 миллиардов долларов. Государства-члены и партнеры НАТО выделили более 100 миллиардов долларов. Фото: "НАТО готовится ввести войска в Украину из-за поражения ВСУ": в СНБО опровергли новый фейк россиян (Центр противодействия дезинформации СНБО Украины)