НАТО готовит масштабную реформу из-за угрозы войны с Россией

32 государства-члена НАТО начали обсуждение новых целевых показателей военного потенциала Североатлантического альянса. Они будут определять, какие силы, вооружение и военную технику союзники должны предоставить в случае конфликта, а также как будут распределяться расходы на их обеспечение.

Согласно проекту документа по планированию, от стран НАТО больше не будут требовать иметь ресурсы одновременно для масштабной войны в Европе и нескольких менее масштабных операций по урегулированию кризисов.

Вместо этого союзники будут готовиться к выполнению задач в рамках одного из этих сценариев, сообщили четверо дипломатов альянса.

"Предложение отражает очень четкое понимание того, что, независимо от обстоятельств, для НАТО серьезная непредвиденная ситуация в Европе превзойдет любые другие приоритеты или события", - отметила бывшая помощница генерального секретаря НАТО по оборонным инвестициям Камиль Гранд.

Такой подход соответствует требованиям США, которые настаивают на том, чтобы Североатлантический альянс сосредоточился прежде всего на обороне Европы. В Вашингтоне эту концепцию называют "НАТО 3.0".

Нынешние переговоры касаются документа под названием "Политические указания". Он является частью четырехлетнего цикла планирования, который должен завершиться утверждением новых требований к военному потенциалу стран-членов альянса к 2029 году. Ожидается, что окончательную договоренность союзники достигнут к февралю.

От результатов переговоров будет зависеть, каким вооружением и военной техникой будут располагать страны альянса и насколько эффективным будет сдерживание России.

Европейские чиновники неоднократно предупреждали, что Москва может быть готова к нападению на территорию НАТО уже к 2029 году. В то же время усиление бюджетных ограничений на оборонные нужды может осложнить согласование новых требований.

"Весь этот цикл будет гораздо тщательнее проверяться, чем предыдущие циклы... Правительства хотят знать, что их деньги тратятся разумно", - заявил высокопоставленный чиновник НАТО.