Франция хочет согласовать с Германией правила ударов по РФ из-за риска ядерной войны, - FT

Франция хочет согласовать с Германией правила применения дальнобойных ракет. В Париже опасаются, что ошибка может спровоцировать ядерный ответ России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По информации шести собеседников издания, осведомленных о ходе переговоров, Франция проводит консультации с немецкими чиновниками. Париж стремится согласовать подход Берлина к применению оружия для "глубоких точных ударов" (DPS) с французской ядерной стратегией.

Один из французских чиновников предупредил, что даже удар обычным оружием по российской цели может повлечь за собой ядерный ответ. По его словам, если Москва неправильно истолкует сигнал, ситуация может быстро обостриться до уровня ядерной войны, причем стороны могут не понять опасность вовремя.

Почему Франция обеспокоена планами Германии

Опасения Парижа возникли на фоне того, что Германия и ряд других европейских стран активно расширяют свои арсеналы дальнобойного оружия. К этому процессу присоединились Великобритания, Польша, страны Северной Европы и Балтии. Цель – усилить обороноспособность Европы и сдерживать Россию.

В частности, Берлин закупает и разрабатывает ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 2000 км. Благодаря этому германские вооруженные силы сумеют поражать цели в глубине русской местности.

В то же время, появление новых возможностей для ударов на большие расстояния поднимает вопрос о том, при каких обстоятельствах страны могут применять такое оружие и какова будет реакция Кремля.

Какую роль в этом играет ядерная доктрина Франции

Франция обсуждает свою ядерную стратегию с несколькими европейскими государствами. Дискуссия активизировалась после того, как в марте президент Эммануэль Макрон предложил обсудить, как французский ядерный потенциал может защищать другие страны Европы.

Однако особое внимание Париж уделяет именно Германии. Среди причин ее масштабные планы перевооружения и значительные затраты на оборону. По данным FT, Берлин предусмотрел на эти нужды 780 млрд евро в течение пяти лет – до конца 2030 года.

Французские чиновники опасаются, что концепция Макрона о "передовом сдерживании" может иметь нежелательные последствия. Если немецкие или другие европейские партнеры нанесут удар по России, Москва может возложить ответственность за него и на Париж.

Во Франции также подчеркивают, что ядерное государство имеет свою систему принципов и неписаных правил применения такого оружия. Один из чиновников назвал это "ядерной грамматикой и лексикой", которые формировались годами. По его словам, у Германии такого опыта нет.

Поэтому Париж считает важным выработать четкую, желательно публичную доктрину, которая поможет избежать неправильной трактовки действий европейских стран со стороны России.