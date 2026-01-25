НАТО готовит безлюдную роботизированную зону на границе с РФ и Беларусью

НАТО планирует создать на восточном фланге почти безлюдную, роботизированную зону с высокотехнологичными средствами наблюдения и вооружения. Это поможет сохранить жизни солдат на первом этапе потенциального наступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Welt.
Генерал НАТО Томас Лоувин заявил, что такие планы Альянса являются ответом на усиление угроз со стороны России. По концепции, вдоль границ НАТО с Россией и Беларусью будет создана многослойная оборонительная система, сочетающая датчики, автоматизированные средства и роботизированные системы, которые смогут выявлять противника и сдерживать его продвижение на ранних этапах.
Лоувин описал этот участок как "своеобразную горячую зону", задача которой - ломая инициативу противника, сократить его боевую способность еще до фактического столкновения с крупными операционными силами НАТО. В такой зоне могут быть задействованы вооруженные беспилотники, полуавтономные боевые машины, роботизированные наземные системы и автоматизированные системы ПВО и ПРО.
Кроме того, в рамках усиления восточного фланга планируется размещение значительно больших запасов вооружения и боеприпасов в приграничных государствах, чем это было раньше, чтобы гарантировать быстрое реагирование и логистическую поддержку в случае обострения ситуации.
Генерал также подчеркнул, что хотя высокие технологии будут играть важную роль, последние решения о применении силы остаются за человеком, в соответствии с существующими международными правилами и этическими стандартами.
Издание пишет, что такие изменения происходят на фоне усиления оборонительных возможностей НАТО после полномасштабного вторжения России в Украину и роста напряжения в трансатлантических отношениях. Восточный фланг альянса уже претерпел значительное увеличение военного присутствия и планирования оборонительных операций.
Как известно, в НАТО начали активно укреплять оборону после полномасштабного вторжения РФ в Украину, особенно после дроновых провокаций Москвы на территориях стран блока осенью прошлого года.
В Кремле вообще видят, что НАТО и Европа готовится к войне с Россией, о чем заявил на днях глава МИД РФ Серий Лавров.