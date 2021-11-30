Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не є членом Альянсу. Однак країна може покладатися на політичну та практичну підтримку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву журналістам у Ризі.

Так він відповів на запитання, як НАТО буде реагувати у випадку загострення ситуації з військами Росії поблизу кордону з Україною.

"Я думаю, що важливо робити різницю між союзниками по НАТО і партнером, Україною. Союзникам НАТО ми гарантуємо захист у рамках п'ятої статті статуту Альянсу, і ми захищатимемо всіх союзників. А Україна - це партнер. Це партнер, якого ми високо цінуємо, ми надаємо їй політичну та практичну підтримку", - зазначив Столтенберг.