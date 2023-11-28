У НАТО есть оружие, которое может обеспечить Украине технологический прорыв в войне, - глава МИД Литвы

"Я знаю, что у нас сейчас есть вооружения, которые нужны Украине. Они здесь, они не используются, мы отправляем их в третьи страны, мы продаем их куда угодно, но не отправляем Украине. Мы можем это сделать, и это могло бы дать тот технологический прорыв, о котором просит генерал Залужный. Тогда он мог бы адаптировать свою стратегию. Если мы открываем свои поставки для него, он может делать что угодно", - сказал Ландсбергис.

Кроме того, министр подчеркнул, что Россия начала войну не только против Украины, но и против всех нас, а также выразил удивление тем, что Россию вновь приглашают на заседание международных организаций, имея в виду саммит ОБСЕ в Скопье.

"Сколько раз мы должны повторять эту ошибку? Один раз, два, три, четыре? Мы снова приглашаем Россию обсуждать то, что является непосредственной угрозой не только для наших интересов, но и для самого нашего существования", - отметил Ландсбергис, добавив, что Литва, как и две другие балтийские страны, приняла решение не участвовать в саммите ОБСЕ.

"Мы вернемся, когда Россия станет другой", - подчеркнул литовский министр.

Оценка Залужного ситуации на фронте и высказывание о "тупике" в войне

Напомним, недавно в издании The Economist появилась статья от главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. По его словам, ситуация на фронте могла зайти в тупик и сейчас ни одна из сторон не может продвигаться, поскольку одинакового технологически оснащена.

Генерал отметил, что война переходит на новый этап - "позиционный", которому присущи изнурительные бои.

Как отметило издание Politico, статья Валерия Залужного разожгла "партийные страсти" в американском Конгрессе, а в Белом доме заявили о важности продолжения поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на статью Залужного. Глава государства также подчеркнул, что ситуация на фронте не является патовой. Также он добавил позже, что Украина рассматривает возможность изменения своей стратегии в войне с РФ.