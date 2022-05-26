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У НАТО домовилися не постачати Україні деякі види озброєнь, - DPA

Фото: у НАТО домовилися не поставляти Україні деякі види озброєнь (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Між країнами НАТО існують "неформальні" домовленості про утримання від постачання в Україну деяких систем озброєнь. Зокрема, йдеться про західні танки і бойові літаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DPA.

За інформацією джерел агентства, члени Альянсу побоюються, що в разі початку відкритої конфронтації з Москвою через такі постачання організація відмовиться від повної підтримки своїх партнерів.

Польща через це відмовилася від постачання Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва.

"Як було підтверджено в середу в Брюсселі в колах Альянсу, ризик прямої військової конфронтації між країнами НАТО і Росією має бути зведений до мінімуму. Є побоювання, наприклад, що Росія може офіційно розцінити постачання західних бойових танків і бойових літаків як вступ у війну, а потім вжити військових заходів у відповідь", - заявили джерела.

У публікації при цьому повідомляється, що в НАТО уважно стежать за розвитком подій в Україні і не виключають відправки важкої техніки в разі необхідності.

Нагадаємо, у США заявляють, Україна може отримувати військові літаки радянського зразка від західних союзників за двосторонніми контрактами і Вашингтон не обмежує їх у таких постачаннях.

Додамо, що влада Ізраїлю відмовила США в проханні дозволити Німеччині постачати Україні протитанкові ракети, вироблені в Німеччині за ізраїльськими ліцензіями і технологіями. Йдеться про ракети Spike.

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