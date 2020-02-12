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НАТО підтримуватиме Туреччину незалежно від ситуації в Сирії

Новини » Політика     12.02.2020 - 21:02
НАТО підтримуватиме Туреччину незалежно від ситуації в Сирії
Фото: Єнс Столтенберг (president.gov.ua)

Ситуація в Ідлібі викликає серйозну стурбованість у НАТО

Північноатлантичний альянс буде підтримувати Туреччину незалежно від ситуації в сирійській провінції Ідліб, де Анкара проводить свою військову операцію. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає РБК-Україна.

Так, відповідаючи на питання журналістів в Брюсселі, чи готовий Альянс підтримати Туреччину в її операції в Сирії, Столтенберг заявив, що НАТО вже підтримує Анкару, адже вона є членом Альянсу.

"НАТО вже підтримує Туреччину сьогодні. Туреччина - це член НАТО, і НАТО присутній в Туреччині, також ми надаємо їй ряд заходів підтримки у сфері ППО, незалежно від ситуації в Ідлібі, яка викликає у нас серйозне занепокоєння", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звинуватив Росії та режим сирійського президента Башара Асада в умисних атаках по мирних жителях в провінції Ідліб. Він додав, що за останні дні в результаті російсько-сирійських атак також загинули 14 турецьких військових, ще десятки отримали поранення.

Також РБК-Україна писало, що США і Туреччина обговорюють відповідь на атаки сил президента Башара Асада і російського контингенту проти мирних поселень і міжнародних спостерігачів в Ідлібі.

Крім того, Збройні сили Туреччини завдавали удару по армії сирійського президента Асада в провінції Ідліб. В результаті обстрілу було вбито 51 солдата армії режиму Асада.

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