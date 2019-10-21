У НАТО анонсували візит оціночної місії до України

Північноатлантичний альянс НАТО через кілька тижнів відправить до України свою оціночну місію. Про це на круглому столі в Києві заявив глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінніков.

За його словами, через кілька тижнів до України приїде оціночна місія від штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

"... для того, щоб вона змогла дати якомога більш ефективні поради та експертизу з урахуванням наступної річної національної програми на 2020 рік", - зазначив Вінніков.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар заявив, що Київ підтримує всі ініціативи НАТО, спрямовані на посилення присутності в Східній Європі.

До цього стало відомо, що НАТО може розширити присутність в країнах Балтії. Зокрема, міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер під час відвідування німецьких військових в литовській Руклі заявила, що НАТО може посилити протиповітряну оборону в регіоні для захисту бойових груп, розквартированих в балтійських країнах.

Зазначимо, у 2017 році до країн Балтії та Польщі були перекинуті сили НАТО в якості гарантії їх безпеки на тлі дій Росії в Україні.