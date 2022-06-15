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В НАТО анонсували передачу Україні важкої зброї напередодні "Рамштайн-3"

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні НАТО оголосить про виділення Україні нової військової допомоги. Вона включатиме важке озброєння та далекобійну артилерію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга під час брифінгу.

"Міністри оборони НАТО ввечері оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, включаючи важкі озброєння та далекобійну артилерію", - заявив Столтенберг.

За його словами, також НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

"Рамштайн-3"

Нагадаємо, сьогодні відбудеться третя зустріч у форматі "Рамштайн" з питань військової підтримки України. На засіданні зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.

Зазначимо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив про готовність передати Україні все озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

У Офісі президента Володимира Зеленського вже звернулися до учасників "Рамштайну", заявивши, що "чекають на рішення".

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НАТОЄнс СтолтенбергВійськова допомога