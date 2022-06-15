В НАТО анонсували передачу Україні важкої зброї напередодні "Рамштайн-3"

"Міністри оборони НАТО ввечері оголосять про виділення Україні нової військової допомоги, включаючи важкі озброєння та далекобійну артилерію", - заявив Столтенберг.

За його словами, також НАТО готує план повного переведення української армії з пострадянського озброєння на зброю Альянсу.

"Рамштайн-3"

Нагадаємо, сьогодні відбудеться третя зустріч у форматі "Рамштайн" з питань військової підтримки України. На засіданні зберуться представники оборонних відомств понад 40 країн.

Зазначимо, раніше глава Пентагону Ллойд Остін заявив про готовність передати Україні все озброєння, якого зараз потребує ЗСУ.

У Офісі президента Володимира Зеленського вже звернулися до учасників "Рамштайну", заявивши, що "чекають на рішення".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.