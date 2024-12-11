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Надвигается похолодание. Синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Фото: синоптик дала прогноз на 12 декабря в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Завтра, 12 декабря, из Украины уйдет циклон. Вместо него придет похолодание, пик которого наступит 13-14 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко.

"Циклон, который сегодня поливает дождем и посыпает снегом, завтра, 12 декабря, постепенно уйдет из Украины. Ветер ожидается с северо-запада, умеренный, порой до сильного", - рассказала она.

Температура воздуха ночью составит 0...-4 градуса мороза, на юге от -1...+3 градусов, а в течение дня ожидается -3...+3 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве ближайшей ночью мокрый снег, завтра днем без осадков. Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха ночью и днем 0...-2 градусов.

Похолодание в Украине

Кроме того, с завтрашнего дня уже понемногу начнет холодать, "минусов" станет больше, ожидается гололедица.

"С 13-го декабря в большинстве областей Украины предполагается ощутимое похолодание! В столице 13-14 декабря похолодает до умеренных морозов", - отметила Диденко.

Погода в Украине

О том, что в Укриане похолодает синоптики уже сообщали. Так, похолодание идет в Украину "по плану", 12 декабря. В частности, в течение 13-14 декабря в большинстве областей Украины ожидается ощутимое похолодание до умеренных морозов.

Но уже с 15 декабря в Украине снова потеплеет, поєтому долго мерзнуть не придется.

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