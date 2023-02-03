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Надвигается метель. В четырех областях объявили штормовое предупреждение

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Украина, Пятница 03 февраля 2023 17:04
Надвигается метель. В четырех областях объявили штормовое предупреждение Фото: в четырех областях объявили штормовое предупреждение 4 февраля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В субботу, 4 февраля, в некоторых регионах Украины ожидается метель и значительный снег. Украинцев предупредили о возможных осложнениях движения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"4 февраля в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой областях сильный снег, метель", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили уровень опасности (желтый) и предупредили, что такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

Надвигается метель. В четырех областях объявили штормовое предупреждение

Как сообщалось, в следующие несколько дней в Киеве и Киевской области ожидается снижение температуры. Теперь как в ночные, так и в дневные часы будет преобладать мороз, но не очень сильный.

Напомним, холодный воздух с севера принесет в Украину похолодание и ночные морозы до 13 градусов. В то же время, после 12-13 февраля погода может измениться.

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