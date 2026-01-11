RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Следующая цель определена: СМИ раскрыли, кто после Венесуэлы попадет под руку Трампа

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

На фоне недавних действий США в Венесуэле и угроз в отношении Гренландии Канада внимательно отслеживает возможные риски для своей безопасности и экономики, оценивая перспективу давления со стороны Вашингтона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Потенциальные угрозы

Некоторые эксперты не исключают сценарий "военного принуждения" со стороны США. Как отмечает Томас Гомер-Диксон, попытка давления со стороны Вашингтона может оказаться "чрезвычайно дорогостоящей".

Бывший советник канадского правительства по вопросам безопасности и границ Уэсли Уорк подчеркивает, что действия США в Венесуэле и Гренландии — "сигналы тревоги для Канады, которые показывают, что Соединенные Штаты изменились".

Экономические и военные риски

Аналитики считают маловероятным военное вторжение в Канаду, однако возможны меры экономического давления, включая отмену льгот USMCA или введение новых пошлин, что может сильно ударить по стране, учитывая, что около 70% канадского экспорта идет в США.

Вооруженные силы Канады, насчитывающие менее 100 000 человек, пока не готовы к более враждебной обстановке, хотя правительство планирует расширение армии и инвестиции в вооружение.

Суверенитет и торговая зависимость

Попытки диверсификации торговли, в том числе на страны Азии, частично снижают зависимость от США. Тем не менее, доцент Карлтонского университета Филипп Лагассе предупреждает, что чем больше уступок Канада делает ради сохранения доступа к американскому рынку, тем выше риск постепенной потери реального суверенитета, даже при формальном сохранении независимости.

Территориальные амбиции

Президент США не раз называл Канаду "51-м штатом", настаивая на присоединении к своей стране, и ранее вводил большие пошлины на канадский экспорт, что переросло в торговое противостояние между соседними государствами.

 

Напоминаем, что президент Колумбии пояснил, что Трамп посягает на чужие территории из-за экономической зависимости США от угля и нефти, которые составляют около 70% энергетической матрицы страны, и потому Соединенные Штаты будут стремиться к военным действиям за их добычу за рубежом.

Отметим, что Дональд Трамп заявил, что США планируют принять меры в отношении Гренландии, чтобы предотвратить возможное влияние России или Китая, поскольку Вашингтон не хочет иметь этих стран в качестве соседей.

