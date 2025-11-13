В следующем году Киев планирует закупить новые вагоны метро за средства ЕБРР, - Кличко

По его словам, Киев и ЕБРР активно ведут переговоры по воплощению проекта "Киев Метро", направленного на улучшение инфраструктуры общественного транспорта столицы.

"Речь идет о закупке новых вагонов метро, на сумму финансирования до 150 млн евро. Надеемся на его успешную реализацию в 2026 году", - написал Виталий Кличко.

Он напомнил, что сейчас при поддержке ЕБРР в Киеве происходит модернизация транспортной инфраструктуры и системы централизованного теплоснабжения.

Кроме того, на Инвестиционном форуме Виталий Кличко обсудил совместные проекты с вице-президентом Google. В частности, по внедрению в Киеве принципов безбарьерности и новейших технологий.

"С вице-президентом по вопросам взаимодействия с правительствами и публичной политики в Европе компании Google Анетте Кребер-Риэль обсудили совместные инвестиционные программы, которые можем воплотить. В частности, интересными для Киева являются инновационные инструменты, которые разрабатывают специалисты компании для внедрения принципов безбарьерности в предоставлении услуг, новые технологии коммуникации. Обсудили и интеграцию данных безбарьерности Киева на Google Maps. Платформой для таких данных станет "Киев Цифровой", - сообщил Виталий Кличко.

Также мэр Киева отметил, что на всех встречах в Берлине отмечал, что этой зимой Украине очень нужна помощь генераторами и другими источниками электроэнергии.