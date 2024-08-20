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Когда в Украине перестанут отключать свет по графикам: эксперт дал оптимистичный прогноз

Киев, Вторник 20 августа 2024 19:59
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Когда в Украине перестанут отключать свет по графикам: эксперт дал оптимистичный прогноз Фото: в Украине на следующей неделе могут перестать применять графики отключений света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине графики отключения света могут перестать применять уже на следующей неделе. Причиной является прогнозируемое похолодание.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко.

Когда отменят графики

Он отметил, что жара в Украине очень сильно влияет на отключения света. Это объясняется тем, что в стране нет резервов мощности и из-за этого возникает дефицит мощности. Поэтому энергетики вынуждены применять графики отключений света.

"Сколько это продолжится? Я думаю, что мы уже находимся в конце этого летнего жаркого периода. И, наверное, неделя, максимум десять дней еще будут непростыми, и будут применяться графики", - рассказал Омельченко.

По его словам, графики будут не такими масштабными, как это было в июле. Одновременно будут ограничивать одну-две очереди, а на выходных отключения света могут и вовсе не применять.

"Надеюсь, что со вторника, когда столбик термометра пойдет вниз, прекратится применение графиков отключений и мы перейдем в стабильный режим работы", - добавил эксперт.

Почему свет отключают вечером

Директор энергетических программ "Центра Разумкова", объяснил, что обычно к вечеру помещение нагревается и в это время обычно фиксируется пик потребления электроэнергии.

При этом днем работает солнечная энергетика, которая покрывает около 18% в энергетическом балансе.

Омельченко отметил, что вечером генерация электроэнергии солнечными электростанциями падает, поэтому уменьшается мощность энергетической энергосистемы и увеличивается дефицит.

Что предшествовало

Напомним, в Украине на этой неделе бытовым потребителям впервые за три недели начали отключать свет в рамках графиков.

Причиной возвращения ограничений является жара, которая наблюдается во всех регионах Украины.

В частности, завтра, 21 августа, графики отключений света будут применять с 16:00 до 24:00.

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