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Следующие недели и месяцы потребуют большой борьбы от украинцев, - Блинкен

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Украина находится в критическом моменте войны с Россией. Следующие недели и месяцы потребуют большой борьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена, во время выступления в Киевском политехническом институте.

"Мы встречаемся в критический момент. Путин наращивает еще одно наступление на Украину", - сказал Блинкен.

Он отметил, что РФ пытается наступать на Харьков, а также на востоке Украины, "волна за волной посылая российских солдат, иранские дроны, северокорейские ракеты, танки и самолеты, построенные и обслуживаемые деталями, которые поставил Китай".

"Следующие недели и месяцы потребуют большой борьбы от украинцев, которые уже пожертвовали так много", - подчеркнул госсекретарь США.

Наступление РФ на Харьковскую область

Напомним, на прошлой неделе российские войска начали наступление в Харьковской области. Им удалось оккупировать несколько населённых пунктов вдоль линии фронта.

В частности, россияне пытаются продвинуться в город Волчанск.

По словам секретаря СНБО Александра Литвиненко, в наступлении на Харьковскую область привлечено более 30 тысяч российских военных.

Тем временем, руководитель ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в Харьковской области продолжается активная фаза российской пограничной операции. Однако Силы обороны уже заблокировали противника.

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