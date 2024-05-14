Следующие недели и месяцы потребуют большой борьбы от украинцев, - Блинкен

"Мы встречаемся в критический момент. Путин наращивает еще одно наступление на Украину", - сказал Блинкен.

Он отметил, что РФ пытается наступать на Харьков, а также на востоке Украины, "волна за волной посылая российских солдат, иранские дроны, северокорейские ракеты, танки и самолеты, построенные и обслуживаемые деталями, которые поставил Китай".

"Следующие недели и месяцы потребуют большой борьбы от украинцев, которые уже пожертвовали так много", - подчеркнул госсекретарь США.