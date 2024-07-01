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Следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к ЕС, - Зеленский

Понедельник 01 июля 2024 20:40
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Следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к ЕС, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украина готовит дальнейшие общие шаги с европейскими партнерами и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении страны к Евросоюзу.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы готовим дальнейшие совместные шаги с партнерами в Европе, и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к Евросоюзу", - сказал Зеленский.

По его словам, речь идет о процедуре скрининга и подготовке условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС.

"Будут и новые двусторонние соглашения о безопасности с нашими партнерами", - добавил президент.

Вступление Украины в ЕС

Напомним, в декабре прошлого года Украина получила "зеленый свет" для начала вступительных переговоров с ЕС.

25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это произошло на Первой межправительственной конференции в Люксембурге.

Следующим шагом станет так называемый двусторонний скрининг, который позволит согласовать украинское законодательство с общеевропейскими нормами.

Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова предположила, что процесс вступления Украины в ЕС может занять меньше времени, чем в других странах. Реалистичной датой выглядит 2030 год.

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