Следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к ЕС, - Зеленский
Украина готовит дальнейшие общие шаги с европейскими партнерами и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении страны к Евросоюзу.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы готовим дальнейшие совместные шаги с партнерами в Европе, и следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к Евросоюзу", - сказал Зеленский.
По его словам, речь идет о процедуре скрининга и подготовке условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС.
"Будут и новые двусторонние соглашения о безопасности с нашими партнерами", - добавил президент.
Вступление Украины в ЕС
Напомним, в декабре прошлого года Украина получила "зеленый свет" для начала вступительных переговоров с ЕС.
25 июня официально стартовали переговоры о вступлении Украины в ЕС. Это произошло на Первой межправительственной конференции в Люксембурге.
Следующим шагом станет так называемый двусторонний скрининг, который позволит согласовать украинское законодательство с общеевропейскими нормами.
Посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова предположила, что процесс вступления Украины в ЕС может занять меньше времени, чем в других странах. Реалистичной датой выглядит 2030 год.
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