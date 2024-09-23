Следующие несколько месяцев будут решающими в войне, - Зеленский

Ближайшие месяцы станут решающими в войне с Россией. Поскольку у Украины не так уж и много времени.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на награждение Американской академией достижений – The Golden Plate Award.
"У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне - войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, - у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат", - заявил он.
Зеленский призвал к быстрым действиям, подчеркнув необходимость не терять время в конфликте, чтобы не рисковать будущими десятилетиями.
"Мы должны его определить. Ни Россия, ни их кровавые союзники. Мы должны быть быстрыми. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия", - подчеркнул он.
На этой неделе начался официальный визит президента Украины Владимира Зеленского в США. Глава государства ранее анонсировал, что во время визита представит свой "план победы" для Украины, тесно связанный с военной помощью США.
Зеленский отметил, что план включает в себя ряд решений, которые должны быть реализованы до конца года. Он будет представлен президенту США Джо Байдену, а также кандидатам в президенты Камале Гаррис и Дональду Трампу.
По данным СМИ, во время визита Зеленский планирует акцентировать внимание на приглашении Украины в НАТО и необходимости обязательств партнеров по постоянным поставкам оружия в рамках плана победы.
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