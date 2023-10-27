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Житель Донбасса корректировал обстрелы через "Одноклассники". Его поймала СБУ

Славянск, Пятница 27 октября 2023 10:41
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Житель Донбасса корректировал обстрелы через "Одноклассники". Его поймала СБУ Фото: СБУ задержала российского информатора на Донбассе (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Житель Донбасса корректировал российские удары по Славянску и Лиману. Для этого он использовал запрещенную в Украине российскую соцсеть "Одноклассники".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

Предателя задержали в его доме и изъяли мобильный телефон, который он использовал для шпионской деятельности. Оккупанты завербовали мужчину в октябре этого года. Он передавал информацию через "связного". Им оказался боевик "ДНР", который в начале полномасштабного вторжения вступил в оккупационные группировки. Они поддерживали связь через "Одноклассники".

Российский агент собирал информацию во время поездок. Он пытался обнаружить блокпосты, оборонные сооружения и опорные пункты украинских войск.

Такие данные нужны были россиянам для планирования атак и корректировки повторных ударов реактивной артиллерией, ударными дронами и управляемыми авиабомбами.

СБУ вручила мужчине подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК (несанкционированное распространение информации о ВСУ). В настоящее время российский информатор находится под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: СБУ задержала российского информатора на Донбассе (ssu.gov.ua)

Напомним, недавно СБУ разоблачила одну из крупнейших сетей российских агентов, действовавшую в Николаевской области. В нее входило 13 шпионов.

Также в Киеве поймали агента ФСБ, который хотел поступить в школу "Армии дронов".

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