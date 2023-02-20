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Следующее заседание "Рамштайн" может пройти онлайн в середине марта, - Резников

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Следующее заседание группы военной поддержки Украины "Рамштайн" может пройти в середине марта. Предположительно, заседание партнеров Украины будет проходить онлайн.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

"Следующая дата, если я не ошибаюсь, это - середина марта. Но с высокой вероятностью она будет онлайн", - заявил он.

Резников добавил, что юбилейное заседание группы, к годовщине "Рамштайна", может быть проведена на немецкой авиабазе.

"Я думаю, что годовщина "Рамштайна", который начался в апреле прошлого года, наверное и будет в Рамштайне, непосредственно в военной этой авиабазе. А в марте, я думаю, я буду иметь возможность подключаться из Киева", - заявил он.

Напомним, 14 февраля состоялась девятая встреча "Рамштайн". Тогда глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что союзники помогут Украине перейти в контрнаступление весной.

При этом он добавил, что восемь стран предоставят Украине танки Leopard немецкого производства. Кроме того, США и Чехия дадут дополнительные танки к уже полученным от Польши Т-72.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что по результатам "Рамштайна" Украина получит еще больше ПВО, танков, артиллерии и снарядов.

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