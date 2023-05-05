Следующее противостояние России с Западом может развернуться в Арктике, - Bloomberg

Как пишет издание, управление Арктикой внезапно оказалось под вопросом из-за изоляции России, крупнейшей арктической державы, из-за ее войны против Украины.

Арктический совет - главный орган сотрудничества между восемью странами, имеющими общую опеку - находится во взвешенном состоянии. Его заседания были приостановлены с прошлого года и никто не уверен, что произойдет после 11 мая, когда Россия должна передать ротационное председательство Норвегии.

Посол Дании в Арктике Томас Винклер сказал, что РФ остается членом совета, поэтому "в принципе" будет вовлечена в принятие решений и мер. Однако статус-кво Арктики находится под угрозой, что может навредить научному сотрудничеству. Все это усложняется потеплением и погоней за арктические ресурсы.

Как сообщает Bloomberg, спор за пределы и большие суверенные права продолжается между Данией, Канадой и россиянами. При этом Арктика является стратегическим приоритетом, в частности для главы Кремля Владимира Путина.

В марте он подписал документ, из которого убрали формулировку "конструктивного международного сотрудничества". Там есть обязательство дать отпор "недружественным странам", которые хотят милитаризировать регион, и установить более тесные связи с неарктическими странами, которые "проводят конструктивную политику в отношении России". Под этим, вероятно, подразумевается Китай, у которого есть интересы в полярном регионе.

Издание напоминает, что США еще одно арктическое государство. Как говорится в заявлении Государственного департамента, Штаты остаются преданными региону и совету, но действия России в ведении войны против Украины "тормозят сотрудничество, координацию и взаимодействие, характеризующие работу Арктического совета".

К тому же, Финляндия подала заявку на присоединение к Организации Североатлантического договора в ответ на агрессию Путина и была принята 4 апреля. Журналисты обращают внимание: если предположить, что в конце концов присоединится и Швеция, то Россия станет единственным арктическим государством, не являющимся членом Альянса.

Все стороны хорошо осознают стратегическое военное значение региона, поскольку таяние открывает новые маршруты для кораблей и подлодок. Это лишь приобрело значение в результате агрессии Москвы.

Издание напоминает, что в 2007 году, когда Путин близился к завершению своего второго президентского срока, Россия установила флаг на морском дне на Северном полюсе, чтобы продемонстрировать символическую, хоть и неподкрепленную законом, претензию на вершину планеты.

И уже через шестнадцать лет Путин все еще у власти и демонстрирует свои имперские мышцы.

"Сейчас Северный полюс - одно из самых чистых мест на Земле - принадлежит всем и никому. После того как все геологические доказательства будут отсеяны, обратной дороги для Арктики не будет", - заявлено в материале Bloomberg.