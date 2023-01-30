Американские военные готовятся отражать нападение России и Китая со стороны Арктики
Американские военные проходят учения для противостояния армии противника в Арктике.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Military Times.
Известно, что военные уже прошли 10-дневные учения, они проходят уже в течение шести лет. Американские нацгвардейцы учатся отбивать атаки вражеских войск в условиях, когда тает лед, водные пути становятся более судоходными.
Они учатся противостоять русской и китайской армии.
"Если вы посмотрите на карту с Северного полюса, вы увидите, насколько близко находятся все эти страны. И вы также видите просторы Арктики. И когда мы наблюдаем за повышением температуры и последующим доступом к Арктике, некоторые из этих сценариев, по которым почти никто не работал бы, поскольку они так сложны, теперь мы начинаем видеть, как страны перемещаются в эти зоны. И там будет конкуренция", - заявил начальник Бюро Национальной гвардии генерал армии Дэн Хокансон.
Кроме американцев, на учениях привлечены военнослужащие НАТО.
Напомним, Генштаб показал новые фото по учениям ВСУ в Британии. В рамках международной учебной операции украинские военные тренировались метать имитации ручных гранат по разным положениям.
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