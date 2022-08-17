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Наступу не буде? В ЗСУ пояснили, чому командування росіян втекло з Херсону

Фото: в ЗСУ пояснили, чому командування росіян втекло з Херсону (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Військове командування російських загарбників тікає з окупованого Херсону. Це означає, що наступ ворогу менш важливий, ніж збереження власних життів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника прес-центру сил охорони і оборони ОК "Південь" Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Скоріш за все, це (втеча командування РФ - ред.) означає, що комусь треба зберегти своє життя і комусь дуже лячно за свої перспективи. І усвідомлення того, що наш вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями потужній і невідворотній", - пояснює Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що окупанти, намагаючись використовувати мости для перевезення легкою автотехнікою своїх "безцінних" життів, вони все ж таки ризикують.

"Бо розуміють, що ушкодження, які ми завдаємо, достатньо красномовні. Тобто, не витримають ці логістичні маршрути перевезення важкої техніки та підтягування резервів, допомоги військової такої вже не буде", - підкреслила Гуменюк.

Також вона відповіла на питання, чи можливий взагалі наступ росіян при таких обставинах на цьому напрямку.

"В умовах сучасного ведення бою та управління (все ж існує дистанційне управління військами) вони зможуть зараз використовувати та будуть намагатися, але те, що їх не настільки цікавить результативність цієї операції, а збереження своїх життів, то це очевидно", - пояснює Гуменюк.

Нагадаємо, раніше заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський заявив, що більшість представників військового командування росіян виїхало з Херсона.

Варто додати, що нещодавно українські військові вразили четвертий і останній міст у Херсонській області, який росіяни використовували для перекидання техніки на правобережну частину.

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ХерсонОкуповані території