Наступление ВСУ на Токмак. Эксперты рассказали, что может остановить продвижение военных

Наступательные действия Вооруженных сил Украины постепенно продвигаются в сторону оккупированного Токмака, однако ряд обстоятельств могут замедлить этот процесс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления военного эксперта Алексея Гетьмана и военного эксперта Владислава Селезнева.

Какая обстановка на этом направлении сейчас

В районе села Работино туда, где еще есть линии обороны, россияне спешно перебросили части 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (Псков) с Лимано-Купянского направления и 7-й дивизии ВДВ с юга Херсонской области.

"То есть с двух сторон усилились, чтобы не дать нам продвигаться. Получится ли это у них? Я думаю, что нет, потому что фортификации по первой линии не настолько мощные. По данным нашей разведки и западных партнеров, там уже не 6 противопехотных и 1 противотанковая мина на квадратный метр, как было перед первой", - говорит Алексей Гетьман.

Что может приостановить наступление ВСУ на Токмак

По его словам, пока украинские войска делают все правильно, придерживаясь оптимальной тактики ведения боя. Но при этом подчеркивает, что делать прогнозы невозможно. И если противник перебросит еще несколько дивизий, то не исключено, что движение на Токмак приостановится.

"Или начнутся дожди, это тоже приостановит наступление. Или жара еще больше усилится. Двигаться в бронежилете, в каске, с боекомплектом и автоматом в такую жару - тоже влияет на физическое состояние", - объясняет эксперт.

Он также сказал, что в рядах ВСУ много мобилизованных, они не проходили плотную подготовку по сравнению с профессиональными военными, им чисто по-человечески может быть тяжело.

Ситуация очень динамична, оккупанты продолжают усиливать свою оборону.

Что касается того, ускорится ли наступление после Работино, Владислав Селезнев осторожен в оценках. Потому что из-за нехватки информации сложно сравнивать плотность минных полей и надежность укреплений на участке до Токмака. И враг не сидит сложа руки, а продолжает усиливать боевые порядки и рыть окопы.

Ситуация очень динамичная и многое зависит от возможностей российской оккупационной армии и, соответственно, от ресурсов украинских войск.

"Будем ли мы дальше активно вести наступательные действия? Хватит ли нам ресурсов человеческих, материальных и технических? Сложно сказать. Но я абсолютно уверен, что серьезно помешать может только сезон дождей, который начнется где-то с середины октября. При таких условиях идти вперед с бронетехникой будет крайне трудно", - подытожил он.

Более подробно о том, как будут дальше развиваться события на юге и что может остановить наступление на Токмак - в материале РБК-Украина.