Наступление Украины весной. В разведке объяснили, на чем базируется прогноз Буданова

Прогнозы руководителя украинской разведки Кирилла Буданова о большом наступлении и победе Украины в 2023 году базируются на разведданных. Также на анализе обстановки на поле боя и международной ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя ГУР МО Андрея Юсова в эфире телемарафона.

В свою очередь он обратил внимание, когда представитель разведки, а особенно глава разведки, говорит какие-то вещи, то "это не касается прогноза, условно, погоды или гороскопа".

"Это касается четкой информации, базирующейся на разведданных, анализе ситуации на поле боя, международной ситуации. Поэтому, безусловно, слова Буданова о положительных сдвигах на фронте - прозвучавшие еще летом о событиях осенью и во многих других случаях - это информация, подтверждаемая жизнью и практикой", - отметил Юсов.

Он напомнил, что в свое время Буданов уже предупреждал о полномасштабном вторжении россиян, на которое в итоге РФ и решилась.

"Поэтому да, есть все признаки того, что и благодаря деятельности украинских Сил обороны, и благодаря помощи наших партнеров, и собственно из-за тех внутренних процессов, которые происходят в РФ, мы можем смело утверждать, что 2023 год будет победным. Собственно, те месяцы, озвученные, для этого есть основания", - утверждает Юсов.

При этом он акцентировал, что в РФ продолжаются некоторые процессы, которые пока не освещают.

"Многие процессы, которые сейчас происходят на территории РФ, публично мы не видим. Но они уже идут, и скоро мы увидим их результат", - подытожил Юсов.

Напомним, что интервью ABC News глава украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что этой весной Украина планирует большое контрнаступление, а боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".

Добавим, ранее Буданов говорил, что этот год может стать для Украины победным. По его словам, украинцы смогут порадоваться хорошим новостям в середине или второй половине 2023 года.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.