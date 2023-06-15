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Наступление на трех направлениях. В Генштабе рассказали, где идут самые ожесточенные бои

Фото: в Генштабе рассказали, где продолжаются самые ожесточенные бои (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные продолжают наступательные действия на трех направлениях фронта. Защитники имеют успехи в продвижении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Генштаба ВСУ Андрея Ковалева в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают проводить как оборонные, так и наступательные действия. Имеют частичный успех. Там, где украинские воины обороняются, ни одна позиция не потеряна. Продолжаются наступательные действия Сил обороны на Бердянском, Мариупольском и Бахмутском направлениях", - отметил он.

По данным Генштаба, на Бердянском направлении бои продолжаются в районах Макаровки. На Мариупольском - в районе Новоданиловки и Новопокровки.

На Бахмутском направлении подразделения ВСУ вели штурмовые действия в районе населенных пунктов Роздоловка, Краснополовка и Берховка-Ягодное. По словам спикера Генштаба, украинские военные имеют успехи на этом участке фронта.

скриншот deepstatemap.live

Ситуация на фронте

За последнюю неделю украинские военные усилили наступательные действия на юго-востоке Украины. В частности, ВСУ начали штурмы на западе Донецкой области и в Запорожской области. Защитникам удалось за последние трое суток освободить около 3 квадратных километров территорий на разных направлениях и семь населенных пунктов.

При этом аналитики ISW отмечают, что украинские силы продвигаются на нескольких направлениях фронта, а Россия в это время бросает в бой резервы.

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