Наступление на Сумскую область: Зеленский рассказал, что задумала Россия и что ей мешает

"Нет сюрпризов, военные знают, что им делать, делают все, что могут. Россияне, это их была история, я рассказывал честно, какое из направлений они выберут главным. Это еще было, когда мы начали Курское направление. Мы считали, что они начнут именно с Сум, но было и понимание о Востоке, Запорожье и Харьков", - отметил президент.

Он пояснил, что наступление на Сумскую область изначально было запланировано российскими оккупантами, а то, что происходит сейчас, это ничто иное, как еще одна волна наступления.

"Они будут это делать, и там в Сумах успеха у них нет. К сожалению, есть серая зона, разрушены некоторые села. Не то чтобы в один день, достаточно долгий процесс. Россияне этим занимаются, украинские войска это знают и борются с этим. Они бы шли быстрой волной, потому что это их операция - оккупация Сумской и Харьковской областей, это их желание", - сообщил Зеленский.

Он отметил, что сначала российские войска планировали наступать по всей линии фронта, однако впоследствии решили сосредоточиться на контроле и разрушении Сум и других ключевых городов, расположенных примерно в 30–40 километрах от границы.

"Потом они уменьшили это до 7-10 км, потому что поняли, что у них не хватает сил. Поверьте, хороших причин там нет, у них просто не хватает сил. Хватило бы, они бы пошли дальше", - добавил президент.