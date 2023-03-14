Наступление РФ в районе Донецка выдохлось, оккупанты жалуются на снарядный голод, - ВСУ

По сравнению с прошлой неделей количество штурмов и обстрелов под Донецком уменьшилось. Ранее фиксировали около 100 штурмов и примерно 600 обстрелов в сутки, а теперь оккупанты предпринимают максимум 30 штурмовых действий в этом направлении.

Дмитрашковский пояснил, что подкрепление в виде 136 бригады ВС РФ понесло значительные потери в технике и личном составе.

"Наши позиции сделаны так, что мы видим передвижение противника, артиллерия уничтожает технику. Они на кураже пошли в атаку, но 136 бригада понесла большие потери", - сказал спикер.

По его словам, россияне нуждаются в возобновлении своих потерь для дальнейших наступательных действий. Также оккупанты жалуются на снарядный голод и установленный лимит, который нельзя превышать.