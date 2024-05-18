Наступление РФ в Харьковской области может быть первой волной атак, - Зеленский

По его словам, наступление России "может состоять из нескольких волн, была первая волна" в Харьковской области.

Президент отметил, что в целом ситуация в Харьковской области, где Россия захватила несколько приграничных сел, "контролируемая", но "не стабилизированная".

В частности, по его данным, российские войска проникли на 5-10 километров вдоль северо-восточной границы, прежде чем они были остановлены украинскими войсками.

"Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество", - сказал он, добавив, что все же не считает это большим успехом для РФ.

Что касается Харькова, то Зеленский считает, что российские силы "хотят атаковать" город, хотя понимают, что это будет "очень тяжело". В то же время, по его словам, "если так будет продолжаться и дальше, мы будем вынуждены создать зону безопасности".

Наступление РФ в Харьковской области

Российские войска 10 мая начали новое наступление в Харьковской области, успев захватить несколько приграничных сел. В настоящее время из приграничья уже удалось эвакуировать почти 10 тысяч человек.

Буквально вчера президент Украины Владимир Зеленский во время своего ежедневного видеообращения заявил, что наступая на Харьковском направлении, РФ пытается ослабить силы ВСУ в целом по фронту. В то же время, по его словам, Украине для более эффективной обороны Харькова нужны два Patriot.

Напомним, 16 мая Зеленский провел выездную Ставку в Харькове. Учитывая сложную ситуацию на этом направлении, в частности, было принято решение об усилении подразделений ВСУ.