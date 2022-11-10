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Наступление продолжается. Военные зашли в три села на юге Украины (видео)

Фото: Военные зашли в три села на юге Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 10 ноября, украинские военные продолжили продвигаться на юге Украины. Стало известно, что ВСУ уже вошли в Станислав, Евгеновку и Бобровый Кут.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видео в социальных сетях.

Украинские военные вошли в село Станислав в Херсонской области и уже установили флаг Украины.

Также стало известно, что ВСУ находятся в селе Евгеновка (Николаевская область) и Бобровом Куте (Херсонская область).

Украинские военные продолжают продвигаться в сторону Херсона.

Отметим, что ВСУ продолжают свое контрнаступление в Херсонской области, пока россияне заявляют о так называемом отступлении на правый берег Днепра.

Так, по данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, только в сутки украинские бойцы взяли под контроль 12 населенных пунктов в Херсонской области.

Напомним, украинские военные 10 ноября сообщили об освобождении Снигиревки (Николаевская область). Наши бойцы опубликовали видео из населенного пункта.

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