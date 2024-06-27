Экономические ожидания украинцев ухудшились из-за отключений света

Индекс потребительских настроений украинцев в мае 2024 года снизился на 5 пунктов и составил 72,6 п. Существенно уменьшились индексы ожидаемых изменений личного материального положения и ожидаемого развития экономики в течение ближайшего года.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на данные ежемесячного исследования компании Info Sapiens.

В мае показатель индекса ожидаемой динамики безработицы вырос на 2,6 п. и составляет 125,9 п. Индекс инфляционных ожиданий уменьшился на 5,5 п. составляет 176,3 п. Индекс девальвационных ожиданий уменьшился на 3,6 п. и составляет 152 п.

"Текущее положение населения украинцев без существенных изменений, после 2022 года показатель демонстрирует определенную стабилизацию. Однако в мае 2024 года мы наблюдаем значительное ухудшение потребительских настроений населения Украины, а также экономических ожиданий. Начиная с 2023 года, данные показатели показывают общую тенденцию к снижению. Значимое снижение в мае 2024 года может быть обусловленной растущей неопределенностью (атаки на энергетическую инфраструктуру, внедрение графиков отключения света, проблемы внутренней политики)", - комментируют аналитики Info Sapiens.

Индекс потребительских настроений

Индекс потребительских настроений в Украине определяется на основании выборочного обследования домашних хозяйств страны. В ходе исследования опрашивают 1000 человек в возрасте от 16 лет.

Значения индексов могут изменяться в пределах от 0 до 200. Значения равняются 200 в том случае, если все граждане положительно оценивают экономическую ситуацию. Индекс равен 100 тогда, когда доли положительных и отрицательных оценок одинаковы. Значение индекса менее 100 означает, что в обществе преобладают отрицательные оценки.