Наставник "Вест Хема" розповів про відновлення Ярмоленка

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Менеджер "Вест Хема" Мануель Пеллегріні прояснив ситуацію з відновленням після травми українського півзахисника Андрія Ярмоленка, повідомляє офіційний сайт англійського клубу.
За його словами, українець і його колега по амплуа Джек Вілшер, в яких тривалі травми, продовжують відновлення.
Повідомлялося, що Ярмоленко вибув через травму до літа.
У матчі дев`ятого туру чемпіонату Англії між Вест Хемом і Тоттенхемом у жовтні Андрій Ярмоленко невдало наступив на ногу й отримав травму гомілкостопа.
Пізніше ЗМІ повідомили, що Ярмоленку зробили операцію після розриву ахіллового сухожилля. Клуб підтвердив, що українець успішно переніс операцію, а відновлення займе близько півроку.