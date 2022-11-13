Настало время. Президент Латвии призвал создать спецтрибунал для России

Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая в немецком Бундестаге по случаю Всенародного дня скорби, призвал мир немедленно расследовать военную агрессию России против Украины и дать ей юридическую оценку путем создания спецтрибунала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle .

Левитс назвал "пробелом в международном праве" тот факт, что расследование полномасштабного вторжения РФ в Украину до сих пор не является компетенцией какого-либо международного суда. По словам Левитса, создание спецтрибунала с юридической точки зрения возможно, для этого нужна только политическая воля.

"Необходимо укреплять демократию как противовес "идеологии российского империализма". Без миропорядка, базирующегося на международном праве, мир снова упадет в воинственную анархию", - подчеркнул Левитс, проведя параллели между войной России против Украины и немецким национал-социализмом во время Второй мировой войны.

Латвийский президент предложил создать правовые возможности для того, чтобы направить на восстановление Украины замороженные странами Запада российские активы. Он считает это явным проявлением элементарной справедливости.

Кроме того, Левитс положительно оценил "безжалостное осмысление своего прошлого" немецким обществом, с помощью которого в стране и был построен крепкий фундамент демократических ценностей. В свою очередь, российское общество, по его словам, этого не сделало.

"Эта неспособность к выполнению сложной работы по оценке прошлого проложила дорогу возрождению грубой идеологии российского империализма", - отметил Левитс.

Он призвал к внутреннему и внешнему укреплению демократии, что является противовесом этой идеологии. Президент Латвии заметил, что Европе следует должным образом инвестировать в свою оборону и проявлять солидарность с теми, кто борется за демократию и европейские ценности.