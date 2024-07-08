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"Пора положить этому конец". Байден написал письмо демократам о своем участии в выборах

Фото: Джо Байден (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил коллегам-демократам, что он останется в президентской гонке в 2024 году. Таким образом, он пытается подавить внутрипартийный бунт против его кампании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Вloomberg.

Отмечается, что Байден направил демократам письмо на фоне заявлений по поводу его возможной отставки.

"Я твердо решил остаться в этой гонке, пройти их до конца и победить Дональда Трампа. Вопрос о том, как двигаться дальше, хорошо обсуждается уже больше недели. И пора положить этому конец", - написал Байден в письме.

Выборы в США

В ноябре этого года в Штатах пройдут выборы президента. В настоящее время основными кандидатами являются нынешний президент Джо Байден и бывший Дональд Трамп.

В частности, в июне они приняли участие в прениях. Тогда, по оценкам экспертов, победителем дебатов стал Трамп. При этом выступление Байдена было настолько провальным, что Демократическую партию призвали сменить кандидата в президенты.

Позже Байден признал, что выступил неудачно, однако заявил, что не планирует сниматься с выборов.

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Соединенные Штаты АмерикиДжозеф БайденВыборы в США