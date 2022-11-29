RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Последствия войны РФ против Украины: S&P понизило прогноз для развивающихся экономик

Фото: S&P ухудшило прогноз по развивающимся рынкам (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста развивающихся экономик на 2023 год, сославшись на сохраняющееся давление со стороны российско-украинского конфликта, затяжной пандемии COVID-19 и жестких условий денежно-кредитной политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Агентство теперь прогнозирует реальный рост валового внутреннего продукта на 3,8% в следующем году, по сравнению с его предыдущим прогнозом роста на 4,1%.

"Понижение показателей роста исходит от всех развивающихся рынков, за исключением Китая и Саудовской Аравии, при этом большинство экономик готовы расти ниже своих долгосрочных трендовых темпов", - говорится в сообщении.

Агентство предупредило, что в то время как инфляция на развивающихся рынках преодолела пик или вскоре достигнет пика на фоне снижения инфляции на продукты питания и топливо, она все еще может оставаться выше целевых показателей центральных банков во многих странах, что вынуждает денежно-кредитную политику оставаться ограничительной.

"Однако замедление инфляции в сочетании с ухудшением перспектив роста может привести к тому, что к середине следующего года на повестку дня в ряде развивающихся стран, особенно в Латинской Америке, встанет вопрос о смягчении политики", - отмечает S&P.

Пандемия и война в Украине вызвали замедление экономического роста и резкий рост цен на энергоносители. Глава МВФ Кристалина Георгиева прогнозирует, что в следующем году ситуация только ухудшится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
S&P