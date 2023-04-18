Последствия войны. Названо количество пропавших без вести украинских военных

"Цифра такая действительно есть, она чуть больше семи тысяч. Мы рассчитываем на то, что те люди, которых мы разыскиваем как без вести пропавших, они все же пленены", - заявил он.

Котенко добавил, что около 65% пропавших без вести согласно статистике живы и находятся в плену.

Напомним, 16 апреля Украина вернула из российского плена 130 человек.

При этом 10 апреля Украина вернула из российского плена 100 военных, среди которых защитники Мариуполя, "Азовстали" и Гостомеля.

В то же время в Координационном центре заявили о затягивании Россией процесса возвращения пленных "азовцев".

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