Последствия удара по Киевской ГЭС выясняются, но угрозы прорыва нет, - "Укргидроэнерго"

По словам Сироты, сегодня продолжается разбор завалов после ракетного удара. Пока что оценить все технические последствия не удается. В частности непонятно сколько времени понадобится для восстановления.

"Но я хочу сказать точно, что на сегодня угрозы подтопления или прорыва дамбы для Киевской ГЭС нет. Станция будет пропускать эту воду, которая есть. Какую-то часть через агрегат, а какую-то, если нужно, будут поднимать затворы. Станция работает в том режиме, в котором она может сегодня работать. Последствия ракетного удара, я думаю, что до конца недели мы выясним", - добавил он.

В частности Сирота отметил, что в результате обстрела работники станции не пострадали, поскольку находились на тот момент в укрытиях.

Обстрел Киевской ГЭС

Недавно пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова утверждала, что Украина планирует якобы разрушить дамбы Киевской ГЭС и Каневского водохранилища, чтобы обвинить российских оккупантов и получить дополнительную поддержку от Запада.

26 августа, во время массированного обстрела со стороны российских террористов, Киевская ГЭС стала одной из целей атаки. Позже Андрей Коваленко, руководитель "Центра противодействия дезинформации", заявил, что угрозы для станции нет. По его словам, станцию невозможно уничтожить ракетами, и сравнивать ее с Каховской ГЭС не стоит.