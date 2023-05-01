Последствия ударов и оборона: Зеленский провел совещание с чиновниками и силовиками

По его словам, в совещании принимали участие премьер Денис Шмыгаль, министры и чиновники Офиса президента. При этом докладывали начальники Главного управления разведки Кирилл Буданов и Службы внешней разведки Александр Литвиненко, глава Службы безопасности Василий Малюк и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Первый вопрос - последствия российских ударов, в том числе ракетных. Только за минувшую ночь, с полуночи до семи утра, удалось сбить 15 российских ракет. Но, к сожалению, не все. Пока не все. Максимально активно работаем с партнерами, чтобы защита нашего неба стала еще более надежной", - рассказал Зеленский.

Он добавил, что на совещании обсудили и возможное поведение врага в ближайшее время и скоординировали оборонные шаги.

Также отдельно были подняты вопросы оружия и снарядов для защитников Украины, ситуации на временно оккупированных территориях и противодействия России.

"Никакого шанса оккупанту на нашей земле! Врагу - только уничтожение", - отметил Зеленский.