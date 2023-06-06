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Последствия подрыва Каховской ГЭС: как высоко поднимется вода и как долго продлится наводнение

Фото: наводнение будет длиться два дня (t.me.novinach)
Автор: Александр Белоус

Научные расчеты показывают, что волна после подрыва россиянами Каховской ГЭС будет сходить в течение двух дней. Максимальная высота подъема воды составит 3 метра.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший научный сотрудник Херсонского государственного аграрно-экономического университета к.геогр.н. Евгений Коржов.

Как отметил ученый, площадь подтопления береговой полосы составит 100 кв. км. "Зона поражения гораздо больше", - сказал он, отметив, что в низовьях Днепра затопит еще около 500 кв. км.

По его словам, в зону поражения также входит площадь Каховского водохранилища, которое после схода воды станет центром экологических проблем в течение десятилетий.

Кроме того, будет страдать Днепро-Бугский лиман. "Начинается катастрофа с Каховского водохранилища. Все зараженные воды при маленьком дождике будут стекать в низовье Днепра и в лиман", - сказал Коржов.

Подъем воды

Расчеты свидетельствуют, что максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки, Казацкого и поселков рядом до 15 км от Каховской ГЭС.

"Затопление будет составлять до 3 метров от среднего уровня воды. Сейчас продолжается подтопление на таком уровне", - сказал он.

По его словам, в Херсоне паводковая волна уже не столь высока - сейчас она около 1,5-1,7 метра. В то же время в городе наблюдается затопление прибрежных массивов, особенно района Остров, расположенного не очень высоко над уровнем воды.

"Остальная часть Херсона не пострадала, хотя прибрежные дома также затопляются", - сообщил ученый.

Продолжительность наводнения

Расчеты показывают, что схождение первой волны затопления ожидается в течение следующих двух дней. "То есть сегодня-завтра еще может быть самый высокий уровень", - пояснил Коржов.

По его словам, потом будет постепенно идти понижение уровня воды.

Восстановление Каховской ГЭС

Коржов выразил сомнение, что строившуюся много лет Каховскую ГЭС удастся быстро восстановить в нынешних условиях, поскольку это требует очень значительных вложений труда и финансовых ресурсов.

"В нынешних реалиях я даже не могу представить, кто и за какие средства может это сделать. На восстановление нужны колоссальные ресурсы", - сказал он.

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов , преимущественно на оккупированной территории.

Подробнее о Каховской ГЭС читайте в материале РБК-Украина "Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение".

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ХерсонКаховская ГЭС