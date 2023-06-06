Последствия подрыва Каховской ГЭС: как высоко поднимется вода и как долго продлится наводнение

Как отметил ученый, площадь подтопления береговой полосы составит 100 кв. км. "Зона поражения гораздо больше", - сказал он, отметив, что в низовьях Днепра затопит еще около 500 кв. км.

По его словам, в зону поражения также входит площадь Каховского водохранилища, которое после схода воды станет центром экологических проблем в течение десятилетий.

Кроме того, будет страдать Днепро-Бугский лиман. "Начинается катастрофа с Каховского водохранилища. Все зараженные воды при маленьком дождике будут стекать в низовье Днепра и в лиман", - сказал Коржов.

Подъем воды

Расчеты свидетельствуют, что максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки, Казацкого и поселков рядом до 15 км от Каховской ГЭС.

"Затопление будет составлять до 3 метров от среднего уровня воды. Сейчас продолжается подтопление на таком уровне", - сказал он.

По его словам, в Херсоне паводковая волна уже не столь высока - сейчас она около 1,5-1,7 метра. В то же время в городе наблюдается затопление прибрежных массивов, особенно района Остров, расположенного не очень высоко над уровнем воды.

"Остальная часть Херсона не пострадала, хотя прибрежные дома также затопляются", - сообщил ученый.

Продолжительность наводнения

Расчеты показывают, что схождение первой волны затопления ожидается в течение следующих двух дней. "То есть сегодня-завтра еще может быть самый высокий уровень", - пояснил Коржов.

По его словам, потом будет постепенно идти понижение уровня воды.

Восстановление Каховской ГЭС

Коржов выразил сомнение, что строившуюся много лет Каховскую ГЭС удастся быстро восстановить в нынешних условиях, поскольку это требует очень значительных вложений труда и финансовых ресурсов.

"В нынешних реалиях я даже не могу представить, кто и за какие средства может это сделать. На восстановление нужны колоссальные ресурсы", - сказал он.