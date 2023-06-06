Последствия подрыва Каховской ГЭС: как высоко поднимется вода и как долго продлится наводнение

Научные расчеты показывают, что волна после подрыва россиянами Каховской ГЭС будет сходить в течение двух дней. Максимальная высота подъема воды составит 3 метра.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший научный сотрудник Херсонского государственного аграрно-экономического университета к.геогр.н. Евгений Коржов.
Как отметил ученый, площадь подтопления береговой полосы составит 100 кв. км. "Зона поражения гораздо больше", - сказал он, отметив, что в низовьях Днепра затопит еще около 500 кв. км.
По его словам, в зону поражения также входит площадь Каховского водохранилища, которое после схода воды станет центром экологических проблем в течение десятилетий.
Кроме того, будет страдать Днепро-Бугский лиман. "Начинается катастрофа с Каховского водохранилища. Все зараженные воды при маленьком дождике будут стекать в низовье Днепра и в лиман", - сказал Коржов.
Расчеты свидетельствуют, что максимальный уровень воды будет наблюдаться в течение двух дней в районе Новой Каховки, Казацкого и поселков рядом до 15 км от Каховской ГЭС.
"Затопление будет составлять до 3 метров от среднего уровня воды. Сейчас продолжается подтопление на таком уровне", - сказал он.
По его словам, в Херсоне паводковая волна уже не столь высока - сейчас она около 1,5-1,7 метра. В то же время в городе наблюдается затопление прибрежных массивов, особенно района Остров, расположенного не очень высоко над уровнем воды.
"Остальная часть Херсона не пострадала, хотя прибрежные дома также затопляются", - сообщил ученый.
Расчеты показывают, что схождение первой волны затопления ожидается в течение следующих двух дней. "То есть сегодня-завтра еще может быть самый высокий уровень", - пояснил Коржов.
По его словам, потом будет постепенно идти понижение уровня воды.
Коржов выразил сомнение, что строившуюся много лет Каховскую ГЭС удастся быстро восстановить в нынешних условиях, поскольку это требует очень значительных вложений труда и финансовых ресурсов.
"В нынешних реалиях я даже не могу представить, кто и за какие средства может это сделать. На восстановление нужны колоссальные ресурсы", - сказал он.
Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня 2023 года около 3 часов. Разрушение вызвало масштабное наводнение. Под угрозой затопления находятся около 80 населенных пунктов , преимущественно на оккупированной территории.
Подробнее о Каховской ГЭС читайте в материале РБК-Украина "Стратегический узел. Где находится Каховская ГЭС и чем грозит ее разрушение".
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