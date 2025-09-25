RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Последствия обстрела Кировоградщины: часть региона осталась без электричества

Иллюстративное фото: спасательная операция после атаки дронов (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на 25 сентября россияне атаковали дронами объекты инфраструктуры в Кировоградской области. Из-за взрывов частично отключено электроснабжение в трех населенных пунктах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Кировоградской ОГА Андрея Райковича в Telegram.

Тревогу на Кировоградщине объявляли дважды. В 23:05 тревогу Воздушные силы предупредили об опасности Новоукраинский район, а в 23:17 - всю область. В 2:42 прозвучал отбой.

В 4:24 объявили воздушную тревогу повторно в Александрийском районе. В 5:16 прозвучал отбой.

Враг пытался дронами повредить объекты критической инфраструктуры.

"Этой ночью - очередная вражеская дроновая атака. Целились по объекту инфраструктуры. Зафиксировано повреждение нескольких жилых домов. От электроснабжения частично отключены 3 населенных пункта", - написал начальник Кировоградской ОГА Андрей Райкович.

По словам чиновника, из-за взрывов и ударов дронов частично отключено электроснабжение в трех населенных пунктах. Райкович отметил, что местные энергетики и аварийные службы уже работают над восстановлением поставок, чтобы минимизировать неудобства для населения.

Самое важное - обошлось без пострадавших. Всех жителей призвали сохранять спокойствие и придерживаться рекомендаций служб гражданской защиты.

Кроме того, на местах событий работают спасатели и полиция, проводятся обследования поврежденных домов, а также оценка масштабов разрушений.

 

Напомним, армия РФ в ночь на 25 сентября атаковала критическую инфраструктуру Винницкой области. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Атака дроновВойна в Украине