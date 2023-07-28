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Последствия неконтролируемых действий. У Зеленского отреагировали на события в Таганроге

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Пятница 28 июля 2023 20:46
Последствия неконтролируемых действий. У Зеленского отреагировали на события в Таганроге Фото: советник руководителя ОП Михаил Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Взрывы в российском Таганроге, прогремевшие 28 июля, - это последствия неконтролируемых процессов распада систем управления разных уровней России.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Twitter.

"Все, что происходит в России, включая Таганрог, является безусловным следствием масштабной войны, затеянной Россией, неконтролируемых процессов распада систем управления разных уровней и нарастающих внутренних протестов", - заявил он.

По словам Подоляка, нужны расследования, чтобы установить непосредственные причины взрывов.

"Однако "причины и последствия" очевидны: некомпетентность, злонамеренность и безответственность "элиты Путина"...", - отметил он.

Взрыв в Таганроге

28 июля в центре Таганрога произошел мощный взрыв вблизи кафе. Из-за взрыва пострадали около 15 человек. РосСМИ сообщали, что место возможного прилета ракеты находится примерно в 10 км от авиабазы.

При этом в Минобороны России уже успели обвинить во взрыве Украину.

После этого серия взрывов прогремела в Азовском районе Ростовской области. Губернатор заявил о якобы сбитии ракеты.

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Российская Федерация Война России против Украины Михаил Подоляк
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