Последствия очень значительны. Еврокомиссия посетила КПП, заблокированный перевозчиками Польши

Так, вчера состоялся визит высокопоставленной делегации Еврокомиссии на пункт пересечения границы в Польше, где проходят протесты, чтобы принять участие в дискуссиях с обеими сторонами - правительством и протестующими.

"Этот визит позволяет нам увидеть ситуацию на месте и оценить последствия этого протеста, которые очень значительны. Очереди на границах чрезвычайно велики. Условия для дальнобойщиков очень тяжелые. Есть также очень значительные экономические последствия этого протеста. Конечно, мы тщательно измеряем влияние этого на местах", - заявил представитель Еврокомиссии Адальберт Янц.

При этом в Еврокомиссии не смогли назвать цифр, которые могли бы описать сложившуюся ситуацию в арифметическом эквиваленте.

"У нас нет конкретных цифр, которые мы можем оказать на этом этапе относительно фактического влияния на торговлю. Но это хороший вопрос, и мы обязательно увидим, на каком этапе это отразится на цифрах экспорта, в частности в сельскохозяйственной части, но также и с другой стороны", - сказал представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Комментируя требования польских перевозчиков ввести коммерческие разрешения для украинских коллег, Янц подтвердил позицию, которую Еврокомиссия озвучивала ранее.

"Любое повторное введение системы разрешений или квот для автомобильных перевозок является юридически невозможным, поскольку это было бы несовместимо с Соглашением об автомобильном транспорте между Украиной и ЕС. Это соглашение об автомобильных перевозках, конечно, было заключено также при согласии государств-членов", - напомнил Янц.

По его мнению, прежде всего национальные органы как государств-членов, так и Украины должны обеспечить соблюдение положений соглашения на практике.

"Также если есть проблемы с реализацией - это то, что мы можем обсудить и помочь с дискуссиями властям, чтобы решить любые такие проблемы на практике - в диалоге", - резюмировал представитель Еврокомиссии.

Блокировка КПП на границе Украины и Польши

Польские перевозчики начали забастовку в понедельник, 6 ноября. В связи с этим наблюдаются проблемы с движением фур на границе с Украиной - пропускная способность не более одной машины на экспорт и импорт в час. Как рассказывали в ГПСУ, на третий день забастовки на границе простаивали 1700 грузовиков на трех КПП с Польшей.

13 ноября польские перевозчики отказались разблокировать границу с Украиной по итогам переговоров с украинскими чиновниками. 16 ноября польские перевозчики отвергли общие предложения Еврокомиссии, Украины и Польши и отказались прекратить блокировку границы с Украиной. Их главное требование - возвращение к системе разрешений для Украины. Кроме того, РБК-Украина писало, что Еврокомиссия может начать уголовную процедуру против Польши, если власти не решат вопрос блокирования перевозчиками пунктов пропуска на границе с Украиной.