"Наскребли отовсюду": Москва перебросила под Курск почти 40 тысяч солдат, - FT

Первоначально Москва полагалась на пограничные войска и призывников, пытаясь сдержать операцию Украины, а затем усилила их более боеспособными подразделениями.

"Кроме нескольких бригад морской пехоты, мы не привезли туда никаких хороших новых резервов, - сказал человек, близкий к российскому военному истеблишменту. - Мы их наскребали отовсюду".

Руководство Украины все еще надеется, что России в конечном итоге придется отвести дополнительные войска с восточного фронта. Высокопоставленный представитель украинской военной разведки заявил, что Россия уже направила 38 тысяч человек, включая штурмовые бригады, переброшенные с юга Украины, но контратака "все еще не была крупномасштабной".

Но Москве нужно будет отправить больше своих закаленных в боях штурмовых бригад, чтобы добиться чего-то большего, чем "тактические" успехи, добавил чиновник.

Представитель украинского оборонного ведомства заявил, что Украина не планирует занимать новые территории в Курской области, а вместо этого работает над укреплением и защитой своих флангов. По его словам, Курская операция всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отступления в случае обострения ситуации.

Украинские войска добились тактической победы, поднявшей боевой дух, когда они захватили около 1200 кв. км российской территории после внезапного нападения 6 августа. Операция помогла восстановить некоторую веру в наступательный потенциал Украины, изменив трактовку войны.

Контрнаступление РФ

Россия 11 сентября начала контрнаступление в Курске и заявила, что быстро отбила около 63 кв. км у украинских войск на левом фланге занятой Киевом территории, хотя Deepstate, военно-аналитическое издание, связанное с Министерством обороны Украины, заявило, что Украина все еще продвигается вперед на севере.

Россия отдала приоритет возвращению деревни в ходе операции, которую Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, назвал "политически мотивированной", и понесла тяжелые потери среди своих элитных подразделений.

"Если бы русские были умны, все, что они сделали бы, это оцепили бы эту маленькую деревню с помощью... минимальных сил", - сказал Ли. Он добавил, что Курск может стать истощающим фактором для российской армии.

Президент Владимир Зеленский заявил 13 сентября, что российские войска "начали быстрые наступательные действия", но без особых успехов.

"Наши военные держатся героически и делают все необходимое для наших других военно-политических шагов", - заявил президент Украины. Ранее Зеленский заявлял, что Украина будет использовать захваченную российскую территорию в качестве разменной монеты на любых будущих мирных переговорах, что может означать ее удержание на неопределенный срок.

"Украинцы также прекратили вводить новые резервы... Они стали меньше перемещаться и вместо этого больше окапываться", - сообщил FT человек, близкий к российскому военному истеблишменту.

Возможности украинской армии

Как отмечает Возможности Украины по ротации своих подразделений или отправке подкреплений ограничены. Она все еще находится на ранних стадиях пополнения своих войск после введения весной нового закона о мобилизации - почти через год после того, как генеральный штаб Украины впервые запросил об этом.

По словам официальных лиц, мобилизация идет по плану, однако пройдет еще три месяца, прежде чем недавно обученные войска смогут оказать влияние на поле боя, сообщил FT глава комитета по обороне парламента Украины Александр Завитневич.