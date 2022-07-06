Наскільки Миколаїв близько до лінії фронту: відповідь Кіма

"Наразі лінія фронту на різній відстані, але приблизно 30 кілометрів, що майже вже не дозволяє працювати ворожій артилерії", - каже Кім.

За його словами, влада міста зараз не розглядає відновлення міста.

"Якщо брати загальний тренд, то обговорюється більше звільнення Херсона і напрямки, як це робити з військової точки зору. Ми не можемо відновлювати Миколаїв, доки частина нашої області, а це близько 5% населених пунктів, знаходиться під окупацією", - пояснює Кім.

Він зазначив, зараз для міста пріоритет - це бойові дії.

"Тому ми фізично та юридично не можемо розпочати відновлення. Ми готуємося до відновлення, збираємо всі дані, обробляємо, як це можна зробити, але ми кажемо про бойові дії як пріоритет", - підсумував кім.

Нагадаємо, за словами мера Миколаєва Олександра Сенкєвича, повертатися до міста через ворожі обстріли поки що небезпечно, тому влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

Додамо, нещодавно декілька днів поспіль Миколаїв піддавався масованим ракетним атакам.

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