RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Наскільки Миколаїв близько до лінії фронту: відповідь Кіма

Фото: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім (nikvesti.com)
Автор: Марія Кучерявець

Лінія фронту від Миколаєва розташована на різних відстанях. В середньому це близько 30 кілометрів від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма в інтерв'ю УП.

"Наразі лінія фронту на різній відстані, але приблизно 30 кілометрів, що майже вже не дозволяє працювати ворожій артилерії", - каже Кім.

За його словами, влада міста зараз не розглядає відновлення міста.

"Якщо брати загальний тренд, то обговорюється більше звільнення Херсона і напрямки, як це робити з військової точки зору. Ми не можемо відновлювати Миколаїв, доки частина нашої області, а це близько 5% населених пунктів, знаходиться під окупацією", - пояснює Кім.

Він зазначив, зараз для міста пріоритет - це бойові дії.

"Тому ми фізично та юридично не можемо розпочати відновлення. Ми готуємося до відновлення, збираємо всі дані, обробляємо, як це можна зробити, але ми кажемо про бойові дії як пріоритет", - підсумував кім.

Нагадаємо, за словами мера Миколаєва Олександра Сенкєвича, повертатися до міста через ворожі обстріли поки що небезпечно, тому влада навпаки рекомендує жителям покидати місто.

Додамо, нещодавно декілька днів поспіль Миколаїв піддавався масованим ракетним атакам.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МиколаївВиталий КимВійна Росії проти України