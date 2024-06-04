Насколько с начала войны в Украине уменьшились активы олигархов РФ: ответ Нацполиции

"Основной кейс - это Ocean Plaza, бенефициарным владельцем которого является Аркадий Ротенберг (его называют "кошелек Путина" - ред.). Средства из Ocean Plaza через цепочку разных компаний направлялись на российские счета, из которых финансировалось производство российского оружия", - отметил Рубель.

Он также рассказал, что после деоккупации Бучи правоохранители обнаружили на местах расстрелов мирных жителей гильзы от патронов, произведенных Тульским патронным заводом. Он входит в орбиту предприятий, принадлежащих семье Ротенбергов.

В прошлом году ТРЦ Ocean Plaza был национализирован в собственность государства.

Тоже самое произошло и с Альфа-банком, который фактически принадлежал российскому олигарху Михаилу Фридману.

"Мы провели многие аналитики по предприятиям, которые сотрудничали с россиянами. В начале полномасштабного вторжения сотрудники Департамента проанализировали деятельность почти 16 тысяч компаний, связанных с РФ, 7 тысяч - поставили на контроль. Информацию о них сразу передали в субъекты первичного финансового мониторинга, тем самым предотвратили выведение из Украины в страны-агрессоры более 200 млрд гривен в качестве задолженности перед импортерами РФ", - рассказал Рубель.

По его словам, в целом правоохранители обнаружили и арестовали российские активы на 38 млрд гривен. Все они работают на благо и нужды Украины, в частности ВСУ. Среди них вертолет Bell-427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовых автомобилей, 55 легковых автомобилей и 3 бортовых полуприцепа переданы украинским защитникам.

Начальник ДСР также отметил, что в Украине до начала полномасштабной войны было очень много российского бизнеса.

"При этом сложно дать оценку объему российских активов, поскольку, начиная еще с 2014 года, весь крупный бизнес прямо или косвенно был связан с россиянами. И во избежание возможного санкционного давления начал скрывать и маскировать настоящих бенефициаров, номинально оформив его на ряд оффшорных компаний разных юрисдикций", - добавил он.

В то же время, по его словам, за более чем два года полномасштабной войны присутствие российского сегмента в Украине уменьшилось примерно на 90%.

"Я думаю, где-то на 90% (уменьшились активы российских олигархов - ред.). Мы этот сегмент почти исключили", - отметил Рубель.

В Украине национализировали миллиардные активы российских олигархов

Напомним, Высший антикоррупционный суд с начала войны принял решение о применении санкций в ряд коммерческих структур и их владельцев. В государственный бюджет поступили активы на миллиарды гривен нескольких приближенных к Кремлю российских олигархов.

Среди владельцев этих коммерческих структур близки к российскому диктатору Владимиру Путину братья Аркадий и Игорь Ротенберги, Олег Дерипаска, Евгений Гинер.

В частности, в собственность государства были национализированы такие активы:

ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод" (Дерипаска, ориентировочная стоимость 10 млрд гривен);

ТРЦ Ocean Plaza ориентировочной стоимостью более 350 млн долларов (Ротенберги);

88,89% акций АО "Первый инвестиционный банк" (Гинер).

Также мы сообщали, что в течение 2023 года в Агентство по розыску и менеджменту активов было передано российских активов на общую сумму в 11,5 млрд гривен.